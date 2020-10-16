В Екатеринбурге состоится массовый сбор макулатуры. Фото: пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».

Завтра, 17 октября, в Екатеринбурге состоится массовый сбор макулатуры. Горожане также смогут сдать опасные отходы ‒ батарейки, энергосберегающие лампы, ртутные термометры.

Екатеринбуржцев ждут с 11:00 до 16:00 у входа в офис ЕМУП «Спецавтобаза» по адресу ул. Посадская, 3. Каждый, кто принесёт в этот день более 10 кг бумажных отходов, получит возможность высадить дерево в одном из районов города.

«В акции примут участие несколько детсадов и школ. Самые активные участники смогут высадить собственную голубую ель в Преображенском парке в Академическом районе», ‒ рассказали в пресс-службе регоператора.

Отмечается, что на протяжении всего дня у места сбора макулатуры волонтёры Уральского государственного лесотехнического университета проведут конкурсную программу для детей и взрослых.

Акция по сбору макулатуры проходит в рамках всероссийского движения «Сохраним лес», цель которого привлечь внимание к теме сохранения и восстановления лесов. По всей стране планируется высадить 40 миллионов деревьев.

Ранее "Областная газета" рассказывала о работе передвижного пункта приёма опасных отходов в октябре. О том, где и когда можно сдать отработанные лампочки и батарейки смотрите тут. Не стоит забывать и о стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. График его работы выглядит следующим образом: пн. – чт. с 8:30 до 17:00, пт. с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

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