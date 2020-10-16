Татьяна Мерзлякова предложила создать закон о гражданском обществе

Заседание проходило в Общественной палате России в формате видеоконференции. Фото: Виктор Вахрушев

В Госдуме РФ активно ведётся работа по приведению федеральных законов в соответствие с конституационными поправками. Вчера в Общественной палате России в режиме видеосвязи состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации этих изменений. В нём приняла участие и Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Напомним, она входила в рабочую группу по внесению поправок в Основной закон страны.

Как сообщила Татьяна Мерзлякова «Облгазете» во время заседания, в том числе обсуждался законопроект «О Правительстве РФ», который уже прошёл первое чтение в Госдуме РФ.

– Для меня важно, что в проекте этого закона появилась статья 20 «Полномочия Правительства РФ в области взаимодействия с институтами гражданского общества». Это очень важный момент – никогда в истории Российской Федерации в положениях о правительстве не прописывалось взаимодействие с институтами гражданского общества. Сейчас в документе обозначено, что правительство поддерживает некоммерческие организации, обеспечивает их участие в проведении госполитики, взаимодействует с общественными объединениями и религиозными организациями, поддерживает добровольческую деятельность. Это даст новый поворот развитию гражданского общества, – считает она.

Татьяна Георгиевна на встрече обратила внимание коллег и на необходимость принятия федерального закона о гражданском обществе – её позицию поддержали.

– Самое главное, мы должны дать чёткую формулировку понятию «гражданское общество», чтобы никто не мог по-своему его трактовать, – объяснила Мерзлякова. – Обозначить роль гражданского общества в управлении государством. Прописать формы поддержки гражданского общества, например, грантовые, с помощью налоговых льгот, способы взаимодействия с органами власти.

В заседании также приняли участие российские парламентарии, в том числе Павел Крашенинников, который является офицальным представителем Президента РФ при рассмотрении законопроекта о правительстве в Госдуме России.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».