Грандиозный фотопроект «ОГ», проблемы строительной отрасли, сон участника проекта «Голос-9» и урожай из 60 тыкв – самое интересное в номере «Облгазеты» за 17 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим вас со свежим номером «Облгазеты».

Начинается номер со старта фотопроекта «Областной газеты». Мы составили полный каталог екатеринбургских работ Сергея Прокудина-Горского. А потом фотокорреспонденты газеты пересняли всё с тех же самых ракурсов. Всё так: возникла идея сопоставить знаменитые снимки пионера русской цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского, сделанные в начале ХХ века, и виды современного Екатеринбурга. В номере – первый выпуск проекта!

На полосе «Регион» – интервью с директором стройинститута УрФУ Алексеем Крупкиным. Говорим о том, чем опасны льготная ипотека и высокие темпы возведения жилья.

В эфире «Первого канала» стартовал новый, девятый по счёту, сезон главного вокального проекта страны «Голос». И в первом же выпуске слепых прослушиваний принял участие свердловчанин Александр Еловских, который попал в командуВалерия Сюткина. В интервью «Областной газете» он рассказал, в частности, что накануне выступления…ему приснился вещий сон.

Новости спорта: нападающий Павел Погребняк, кажется, возвращается обратно в футбольный клуб «Урал».

На полосе «Дом. Сад. Огород» подводим итоги конкурса «Урожайный ОГород». Первое место в конкурсе заняла семья Таракановых с урожаем… из 60 тыкв. Тыквы, конечно, выращивают очень многие садоводы, но у семьи Таракановых есть свои секреты получения богатого и разнообразного на сорта урожая. Не могли мы не спросить наших героев и о том, зачем они выращивают их в таком количестве.