На Урале женщина убила свою четырёхлетнюю дочь: возбуждено уголовное дело

Орудием преступления стал молоток. Фото: Следственного комитета по Свердловской области (по Кировграду)

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки. Трагедия произошла в Кировграде.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, сообщение об обнаружении в квартире дома по ул. Лермонтова в Кировграде тела четырёхлетней девочки с признаками криминальной смерти поступило в правоохранительные органы днём 16 октября.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). На причастность к убийству девочки проверяется её 35-летняя мать. Орудием преступления стал молоток. Сейчас женщина находится в больнице, поскольку после случившегося она нанесла себе травмы.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья, в которой произошла трагедия, на учётах не состояла. О случившемся в оперативные службы сообщил вовремя вернувшийся домой на обед сожитель женщины. Известно, что это был их общий ребёнок, девочка посещала садик. По некоторым данным, незадолго до трагедии мать приняла таблетки, предназначение которых сейчас устанавливается.

По указанию руководства регионального следственного управления на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального СК. Также на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России.