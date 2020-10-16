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Общество
16 октября 2020, 19:37

В Нижнем Тагиле открыли экопарк «Муринские пруды»

Раньше здесь на территории в 7,5 гектар находился пустырь.

Раньше здесь на территории в 7,5 гектар находился пустырь. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Нижнем Тагил открылся экопарк «Муринские пруды». В торжественной церемонии принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

В ходе рабочей поездки Алексей Орлов напомнил, что парк создан благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». На его создание было направлено порядка 95 млн рублей, в том числе 83 из федерального бюджета.

Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, до начала работ по созданию парка, на территории в 7,5 гектар находился пустырь. В разработке концепции парка принимали участие сами жители Нижнего Тагила. Строители сохранили естественный рельеф и оборудовали существующий склон извилистыми горами и конструкциями для подъёма. Кроме того, в парке организовано шесть игровых площадок, столько же - для отдыха, одна территория для воркаута и тренажёров, ещё одна – для катания на роликах и самокатах.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в городе в этом году было реализовано четыре проекта благоустройства. А всего за период действия нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено девять общественных пространств.

Алексей Орлов отметил, что на 2021 год для Нижнего Тагила выделено 235 млн рублей на реализацию аналогичных проектов благоустройства.

Областная газета Свердловской области

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