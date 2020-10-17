Темы дня

Общество
17 октября 2020, 11:37

Дуэт танцовщиц из Екатеринбурга выступил на шоу «Танцы»

Танец для кастинга девушки поставили под собственный трек «Танцуем».

Танец для кастинга девушки поставили под собственный трек «Танцуем». Фото: пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге

Дуэт танцовщиц из Екатеринбурга «Макеева и Iva» примет участие в новом выпуске последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Танец для кастинга девушки поставили под собственный трек «Танцуем».

Как рассказали в пресс-службе телеканала, Вероника Макеева и Александра Иваниченко занимаются танцами с самого детства. На проект дуэт пришёл с направлением Afro Dance, которым увлекаются обе танцовщицы.

Отмечается, что Вероника Макеева принимает участие в проекте уже не первый раз: она уже была на шоу в пятом и шестом сезоне. В седьмом сезоне девушка решила попытать удачу вместе с подругой. Девушки дружат уже давно: они познакомились на танцевальном занятии много танцевали вместе.

Последний сезон проекта «ТАНЦЫ» стартовал 29 августа на телеканале ТНТ. В новом сезоне проект выбирать танцовщиков в свои команды будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Призовой фонд проекта впервые составит 5 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.10.2020, 11:37 / Общество
Дуэт танцовщиц из Екатеринбурга выступил на шоу «Танцы»
17.10.2020, 10:53 / Общество
На Урале водителям посоветовали сменить летние шины на зимние
17.10.2020, 09:54 / Общество
На Среднем Урале выпал снег
17.10.2020, 09:02 / Общество
В Свердловской области более 32 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19
16.10.2020, 19:50 / Общество
Суды оштрафовали 18 свердловчан на 200 тысяч рублей за сокрытие COVID-статуса