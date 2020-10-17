Дуэт танцовщиц из Екатеринбурга выступил на шоу «Танцы»

Танец для кастинга девушки поставили под собственный трек «Танцуем». Фото: пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге

Дуэт танцовщиц из Екатеринбурга «Макеева и Iva» примет участие в новом выпуске последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Танец для кастинга девушки поставили под собственный трек «Танцуем».

Как рассказали в пресс-службе телеканала, Вероника Макеева и Александра Иваниченко занимаются танцами с самого детства. На проект дуэт пришёл с направлением Afro Dance, которым увлекаются обе танцовщицы.

Отмечается, что Вероника Макеева принимает участие в проекте уже не первый раз: она уже была на шоу в пятом и шестом сезоне. В седьмом сезоне девушка решила попытать удачу вместе с подругой. Девушки дружат уже давно: они познакомились на танцевальном занятии много танцевали вместе.

Последний сезон проекта «ТАНЦЫ» стартовал 29 августа на телеканале ТНТ. В новом сезоне проект выбирать танцовщиков в свои команды будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Призовой фонд проекта впервые составит 5 миллионов рублей.