Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на снос аварийного дома на Уралмаше

Работы по сносу здания должны быть завершены не позднее 21 декабря 2020 года. Фото: Галина Соловьева

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на снос аварийного дома на Уралмаше. Здание бывшего общежития 1932 года постройки было признано аварийным пять лет назад.

Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупок, речь идёт о четырёхэтажном доме на ул. Стахановской, 2. На работы по демонтажу постройки будет выделено 11 599 600 рублей из городского бюджета.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», здание по адресу ул. Стахановская, 2 было признано аварийным и подлежащим сносу в 2015 году.

Работы по сносу здания должны быть завершены не позднее 21 декабря 2020 года.