Лучший водитель троллейбуса в России работает в Екатеринбурге

Рабочая смена водителя троллейбуса, по словам Сергея Мамаева, длится 8–9 часов. Фото: Алексей Кунилов

Представитель Среднего Урала впервые стал победителем в национальном конкурсе профессионального мастерства среди водителей троллейбуса. На XIX Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший водитель троллейбуса», который проходил с 7 по 9 октября в Самаре, первое место завоевал водитель Октябрьского троллейбусного депо Екатеринбурга Сергей Мамаев.

С отрывом от соперников

В конкурсе приняли участие 36 водителей из 32 городов страны. Такие крупные мегаполисы, как Екатеринбург, могли выставить по два человека в команде. Кроме Сергея Мамаева Екатеринбург на конкурсе в этом году представляла водитель того же Октябрьского троллейбусного депо Елена Сафронова. Она заняла четвёртое место и по итогам состязания стала лучшим водителем троллейбуса в России среди женщин.

– Никогда у водителей троллейбусов в Екатеринбурге не было побед такого уровня, – говорит директор Октябрьского троллейбусного депо ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров. – Победа была только у водителя трамвая – в прошлом году на всероссийском конкурсе Сергей Беляев из Екатеринбурга занял первое место («Облгазета» писала об этом в №204 от 07.11.2019).

До победы в Самаре Сергей Мамаев дважды участвовал в городских конкурсах и по итогам состязания, прошедшего в 2019 году, стал лучшим водителем троллейбуса в Екатеринбурге. К поездке на всероссийский этап наша команда готовилась тщательно.

– В троллейбусном депо проводили целые дни, – рассказывает Сергей Мамаев. – С 8 утра и до обеда отрабатывали вождение на площадке депо, а потом шли в технический класс закреплять теоретическую часть.

В тему Конкурсы водителей городского электротранспорта проводятся по инициативе Министерства транспорта России. Самый первый конкурс водителей троллейбуса прошёл в Горьком в 1973 году. Конкурс не ежегодный, иногда перерывы между водительскими состязаниями составляли три и более лет. Сейчас такие конкурсы проходят раз в два года. Прошедший в октябре этого года в Самаре был 19-м по счёту. Его призовой фонд составил 500 тысяч рублей, из них 300 тысяч рублей – награда за первое место.

В итоге екатеринбуржец победил с большим отрывом от соперников – в 2 балла. На предыдущих соревнованиях в Ялте разрыв между лидерами был всего в 0,5 балла.

– Самым трудным этапом конкурса для меня была культура обслуживания, – признался Сергей Мамаев. – Требовалась хорошая дикция, нужно было выполнить домашнее задание, выучить его наизусть и на следующий день выдать всё в микрофон.

Сергей Мамаев увёз с конкурса не только кубок и диплом, но и сертификат на 300 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Более уверенно себя чувствовали члены нашей команды во время практических заданий. Одно из них – комфортное вождение, когда на пол в салоне троллейбуса клали салфетку, на неё ставили стакан с водой, и важно было проехать от старта до финиша так, чтобы не пролить из него ни капли. При этом ехать надо было максимально быстро.

– Для меня комфортное вождение не было трудным этапом, – рассказывает победитель конкурса. – Воду из стакана я не пролил, как, например, парень из Питера. У кого-то стакан вообще опрокидывался. Но это не значит, что соперники были слабыми. Просто у кого-то в самый ответственный момент сдали нервы.

Очень достойно прошла этап комфортного вождения наша Елена Сафронова, у неё оказался лучший результат среди участников – 3 минуты 29 секунд. Сергей Мамаев проехал эту дистанцию не так быстро, за 4 минуты 23 секунды.

Кстати По словам исполнительного директора Международной ассоциации предприятий электрического транспорта Виктора Мишина, в настоящее время многие города, отказавшиеся от электротранспорта, начинают его восстанавливать. В числе таковых – Ростов-на-Дону, Воронеж, Белгород. Как оказалось, альтернативы вместительному и экологически чистому электротранспорту просто нет.

Семейная традиция

Водителем троллейбуса Сергей Мамаев работает уже седьмой год. Впервые самостоятельно вышел на линию 4 августа 2014 года, за плечами у него в то время уже были служба в армии, техникум. До этого пробовал работать по специальности страховым агентом – не понравилось. Решил пойти в Октябрьское троллейбусное депо, потому что там работали родственники: тётя, мать. Но потом втянулся и понял, что это дело для него.

– Мне нравится работать за рулём и перевозить пассажиров, – говорит Сергей. – Я вообще люблю улицу, дорогу. К тому же здесь стабильная зарплата в 40 000 рублей: проблем с выплатами у нас не было никогда.

За это время количество родственников Серея Мамаева в депо увеличилось: пришла работать сестра Екатерина. Там же он нашёл и свою любовь – Валентину, она работает нарядчиком и расписывает смены водителей. Конечно, такая семейная поддержка здорово помогла в подготовке к конкурсу.

Например, мама Елена Владимировна Мамаева, которая трудится маляром в депо, специально для сына разметила трассу в троллейбусном парке.

Вернувшись с победой, Сергей снова вышел на свой маршрут №1.

– Я люблю свой маршрут, – признался Сергей. – Он длинный, с Химмаша до железнодорожного вокзала, поэтому едешь почти через весь город, мне это нравится. А вот короткие маршруты не люблю. На первом маршруте я стажировался, грубо говоря, я там родился как водитель, поэтому и остался на нём работать. Нравится и шестой троллейбусный маршрут, он самый длинный в Екатеринбурге.

Однако в России уже наберётся десятка два городов, где троллейбусное движение ликвидировали. Уходит в прошлое троллейбус в Москве, нет его на улицах и соседних с нами городов – Тюмени, Кургана, Перми. Не мог не спросить Сергея, не боится ли он за будущее своей профессии?

– Нет, не боюсь, – ответил он. – Водители везде нужны, в той же Москве троллейбусников пересадили на электробусы. Нам это не грозит, потому что город от троллейбусов отказываться не собирается. Наоборот, скоро ждём обновление подвижного состава.

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