Новое колесо обозрения в ЦПКиО им. Маяковского будет выше старого на 10 метров

Новое колесо обозрения будет на 10 метров выше нынешнего, и посетители ЦПКиО смогут увидеть его практически из любой точки парка. Фото: прес-служба ЦПКиО им. Маяковского.

Руководство екатеринбургского ЦПКиО им. Маяковского определило победителя в конкурсе на установку колеса обозрения высотой 35 метров - им стала компания "Новые городские развлечения". Новый аттракцион появится на месте старого в мае 2021 года.

Как сообщает пресс-служба парка Маяковского, новое колесо обозрения будет на 10 метров выше нынешнего, и посетители ЦПКиО смогут увидеть его практически из любой точки парка. На колесе разместятся 20 закрытых кабинок вместимостью до 6 человек, в которых за час смогут прокатиться до 900 человек.

Кроме того, по условиям конкурса, победителю предстоит также благоустроить территорию у основания нового аттракциона. Так, вблизи колеса обозрения появится детская игровая площадка с возможностью проведения мероприятий, экспериментов и опытов в естественной среде: игры с деревом, водой и песком. Всего на реализацию проекта будет потрачено 60 млн рублей, из которых 12 пойдёт на обустройство площадки.

Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского

"Мы приняли решение не делать упор на максимальную высоту нового колеса. Вид на город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в Парке. Выбрали проект с акцентом именно на концептуальное благоустройство площадки", - пояснила директор ЦПКиО им. Маяковского Екатерина Кейльман.

Напомним, конкурс на установку нового колеса обозрения в парке Маяковского стартовал 9 сентября. Независимо от места расположения нового аттракциона, старое колесо будет демонтировано.