Новое колесо обозрения в ЦПКиО им. Маяковского будет выше старого на 10 метров

Руководство екатеринбургского ЦПКиО им. Маяковского определило победителя в конкурсе на установку колеса обозрения высотой 35 метров - им стала компания "Новые городские развлечения". Новый аттракцион появится на месте старого в мае 2021 года.
Как сообщает пресс-служба парка Маяковского, новое колесо обозрения будет на 10 метров выше нынешнего, и посетители ЦПКиО смогут увидеть его практически из любой точки парка. На колесе разместятся 20 закрытых кабинок вместимостью до 6 человек, в которых за час смогут прокатиться до 900 человек.
Кроме того, по условиям конкурса, победителю предстоит также благоустроить территорию у основания нового аттракциона. Так, вблизи колеса обозрения появится детская игровая площадка с возможностью проведения мероприятий, экспериментов и опытов в естественной среде: игры с деревом, водой и песком. Всего на реализацию проекта будет потрачено 60 млн рублей, из которых 12 пойдёт на обустройство площадки.
"Мы приняли решение не делать упор на максимальную высоту нового колеса. Вид на город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в Парке. Выбрали проект с акцентом именно на концептуальное благоустройство площадки", - пояснила директор ЦПКиО им. Маяковского Екатерина Кейльман.
Напомним, конкурс на установку нового колеса обозрения в парке Маяковского стартовал 9 сентября. Независимо от места расположения нового аттракциона, старое колесо будет демонтировано.