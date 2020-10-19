Названы самые трезвые сёла Свердловской области

В Свердловской области завершился конкурс «Здоровое село – территория трезвости». Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Свердловской области завершился конкурс «Здоровое село – территория трезвости». Самым трезвым населённым пунктом региона стал посёлок Валериановск Качканарского городского округа.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, второе место занял посёлок Баранчинский Кушвинского городского округа, а третье - село Сладковское Слободо-Туринского района.

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин.

Победители получили денежные призы: за первое место 560 тысяч рублей, за второе – 400 тысяч рублей, за третье – 240 тысяч рублей. Ещё три территории - посёлок Карпушиха Кировградского городского округа, посёлок Карабашка Тавдинского городского округа и Слободо-Туринское сельское поселение, - получили поощрительные призы по 100 тысяч рублей. Призовые деньги пойдут на покупку спортивного инвентаря или обустройство спортивных площадок.

Областной конкурс «Здоровое село – территория трезвости» проводится с 2015 года. В этом году в нем приняли участие 58 населённых пунктов. До финала состязания дошли 30 из них.