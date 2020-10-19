Правительство РФ дополнительно выделит на поддержку безработных 35 миллиардов рублей

Всего на поддержку безработных граждан России в 2020 году предусмотрено более 165 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами заявил о выделении дополнительных средств на поддержку безработных в регионах страны. Кабмин выделит на эти цели ещё 35 млрд рублей.

По словам председателя Правительства, всего на поддержку безработных граждан России в 2020 году предусмотрено более 165 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств уже подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

"Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать. И конечно, мы продолжим делать всё необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась", - подчеркнул Михаил Мишустин.

12 сентября Правительство также выделяло на поддержку безработных 35 млрд рублей.

Напомним, что на сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тыс. рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя. Добавим, ранее сообщалось, что уровень безработицы в России достиг показателей 2012 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат на детей родителям, оставшимся без работы, до конца сентября. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.

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