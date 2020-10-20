Столетие УрФУ, возрождение Ирбита, лучший водитель троллейбуса: самое интересное в номере за 20 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Для вас – наши три новости, чтобы зарядить вас оптимизмом на весь предстоящий день.

Итак, своё столетие отмечает в эти дни Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина – одного из старейших вузов в Свердловской области. Его история началась 19 октября 1920 года, когда Владимир Ленин выпустил декрет «Об учреждении Уральского государственного университета». Нынешнее своё название вуз приобрёл в 2011 году, когда слились УрГУ и УПИ. Сегодня в УрФУ обучаются свыше 35 тысяч студентов. Поздравить родной вуз в столицу Среднего Урала приехали десятки выпускников из разных регионов России. Специально к вековому юбилею УрФУ в Центре документации общественных организаций Свердловской области открылась архивная выставка. В её экспозиции представлены около 150 уникальных фотографий, документов и книг. Поверьте, их стоит увидеть, особенно если УрФУ – ваша Альма-матер. Выставка будет открыта до 7 ноября по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 22. Посетить её можно с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Старый Ирбит поражает обилием красивых кирпичных зданий XIX века. В городе можно насчитать несколько десятков домов с неповторимым архитектурным оформлением – настоящее кирпичное чудо. Плохо, что почти все они до недавнего времени находились в плачевном состоянии. Сейчас началось масштабное восстановление объектов культурного наследия и «Областная газета» рассказывает об этом. В ближайшую пятилетку Ирбит ждёт кардинальное преображение. Это единственный город в области, где располагаются 89 объектов культурного наследия. Их уже начали восстанавливать. На реставрацию домов, памятников, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог выделены сотни миллионов рублей. Сейчас Ирбит напоминает одну большую стройку. По поручению губернатора уже отреставрированы шесть жилых домов по улицам Ленина, Володарского и Карла Либкнехта. Все они официально признаны памятниками архитектуры. Глава Ирбита Николай ЮДИН считает, что у возрождения города есть две цели: не только привлечь туристов, но и сохранить культурное наследие для потомков – наших детей и внуков. Да, много скептиков. Но дело уже сдвинулось, многие старинные дома в городе оделись в леса. К большой радости, кстати, горожан.

Если вы живёте в Екатеринбурге и рассчитываете ехать сегодня на работу троллейбусом первого маршрута, то вполне возможно, что за рулем его будет лучший водитель троллейбуса в России Сергей Мамаев. Недавно он вернулся с победой из Самары. где проходил конкурс профессионально мастерства водителей троллейбуса. В нём приняли участие 36 водителей из 32 городов страны. До победы в Самаре Сергей Мамаев дважды участвовал в городских конкурсах и по итогам состязания, прошедшего в 2019 году, стал лучшим водителем троллейбуса в Екатеринбурге. Один из этапов конкурса назывался комфортным вождением. На пол в салоне клали салфетку, на неё ставили стакан с водой, и важно было проехать от старта до финиша так, чтобы не пролить ни капли. При этом ехать надо было максимально быстро. С этой задачей екатеринбуржец справился успешно и общем зачёте опередил своего ближайшего соперника на целых 2 балла. Итог – заслуженная победа. Кстати, за всю историю этих состязаний, а конкурс проводился в 19 раз, впервые его победителем стал представитель уральской столицы с чем его и поздравляем.