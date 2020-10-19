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19 октября 2020, 20:30

Возобновление движения "Ласточек" Пермь - Екатеринбург и COVID-19 в России и в мире: главные новости

Коронавирус

На Среднем Урале суточная заболеваемость коронавирусом растёт уже шестой день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о самых важных и интересных событиях уходящего дня.

На Среднем Урале суточная заболеваемость коронавирусом растёт уже шестой день подряд - за последние 24 часа инфекцию подхватили 249 свердловчан. Кроме того, болезнь унесла жизни ещё семи жителей региона.

В целом по России ситуация с COVID-19 также обостряется. Cегодня был зафиксирован рекорд по числу заболевших за сутки - 15 982 россиянина. При этом Россия всё ещё находится на четвёртом месте в мире по количеству заражённых коронавирусом, а общее число инфицированных перевалило за 40 миллионов.

С 1 декабря возобновятся рейсы электропоезда "Ласточка" на маршруте Пермь - Екатеринбург. В течение почти всего месяца пассажиры смогут купить билеты на эти поезда со скидкой более 50%.

В воскресенье, 18 октября, в Боливии прошли президентские выборы, а сегодня стали известны предварительные результаты. По данным на 8:00 по московскому времени, с результатом в 52,4% голосов лидирует бывший министр экономики Луис Арсе. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес уже поздравила его с победой на выборах главы государства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал повторное введение ряда ограничений по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости населения. По его словам, с 21 октября в Подмосковье будет запрещено проведение спортивных и массовых мероприятий, а также выставочная деятельность. 

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Областная газета Свердловской области

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