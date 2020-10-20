В ДТП на Полевском тракте погибла женщина-водитель автомобиля Datsun

Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель автомашины Datsun. Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария произошла накануне поздним вечером напротив дома № 7, корпуса 1, переулок Системный. Около 23:00 48-летняя женщина за рулём автомобиля Datsun ехала в Екатеринбург по Полевскому тракту со стороны кольцевой автодороги, не справилась с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате происшествия водитель погибла на месте аварии. В Госавтоинспекции пояснили, что стаж управления транспортными средствами у погибшей составлял 14 лет. За это время она один раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Причина данного происшествия и решение по нему будут установлены по окончании начавшегося дознания.