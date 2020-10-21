Борьба с нелегальными парковками в Екатеринбурге и высокоскоростные электропоезда уральского производства: самое интересное в номере «Облгазеты» за 21 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем ознакомиться со свежим номером «Областной газеты», где можно найти много интересных материалов.

Проблема нелегальных парковок в Екатеринбурге остро стоит на протяжении последнего десятилетия. Пока чиновники раздумывают, что с ней делать, к делу подключились общественники. Недавно в Интернете появился необычный портал под названием «Украденный Екатеринбург», где собирают информацию об участках, которые, предположительно, незаконно заняты организациями или частными лицами. Сегодня на карте отмечен 321 проблемный участок общей площадью 548,2 тысячи квадратных метров – это примерно 17 стадионов «Екатеринбург-Арена»! Корреспонденты «Облгазеты» встретились с одним из создателей этого портала Дмитрием КРЕЧЕТОВЫМ и узнали, как пополняется база территорий с незаконными парковками и кто подключился к их выявлению.

Вчера «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна «Сименс», расположенное в Верхней Пышме) отметили десятилетний юбилей. Самый большой подарок предприятие сделало себе само – дало старт производству высокоскоростных электропоездов. Многим уже полюбилась пригородная «Ласточка», вагоны для которой изготавливают «Уральские локомотивы», но скоро предприятие начнёт производство двухуровневых поездов для маршрутов межрегионального следования. О том, какими будут эти высокоскоростные поезда и когда они появятся – в материале «Облгазеты».

А теперь о спорте. Уроженец Екатеринбурга бадминтонист Иван Созонов в паре с Владимиром Ивановым впервые в карьере выступил в финале одного из самых престижных турниров мирового тура по бадминтону – DANISA Denmark Open 2020 в Дании. Созонов и Иванов увезли с турнира своё первое серебро. О том, как им удалось этого добиться, Иван рассказал в интервью «Облгазете».