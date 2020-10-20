Перенос форума "Россия - спортивная держава" в Казань и рекультивация Широкореченского полигона: дайджест новостей

О переносе форума "Россия - спортивная держава" из Екатеринбурга в Казань сообщил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Фото: Галина Соловьёва.

Подписание документа о ликвидации екатеринбургского горздрава, перенос форума "Россия - спортивная держава" в Казань и кончина уральского певца Валерия Топоркова - рассказываем о самых важных событиях к этому часу.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что форум "Россия - спортивная держава", который должен был пройти с 5 по 7 октября в Екатеринбурге, пройдёт в Казани осенью 2021 года. Мероприятие в Екатеринбурге должен был посетить Президент России Владимир Путин. В связи с переносом форума уральская столица будет тщательнее готовится к другому спортивному мероприятию - саммиту "Спорт-Аккорд".

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документ о ликвидации управления здравоохранения города с 1 января 2021 года. Решение связано с объединением систем здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области в единую систему.

Заслуженный певец России, уральский певец Валерий Топорков скончался в возрасте 72 лет. Соболезнования родным и близким выразили глава Екатеринбурга, сотрудники горадминистрации, а также депутаты и аппарат Екатеринбургской гордумы.

Первый транш в размере 99,5 млн рублей на рекультивацию Широкореченского мусорного полигона поступит на Средний Урал в 2021 году. В последующие два года из федерального бюджета в регион поступят ещё два транша по 104 млн рублей. Рекультивация полигона запланирована в рамках федерального проекта "Чистая страна".