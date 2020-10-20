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20 октября 2020, 21:35

Евгений Куйвашев подписал документ о создании экспертного совета по строительству

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев также утвердил состав экспертного совета по строительству. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании экспертного совета по строительству и утвердил его состав. Председателем совета назначен заместитель губернатора региона Сергей Швиндт.

Согласно тексту документа, совет станет совещательным органом, созданным с целью организации механизма взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений для реализации единой градостроительной, архитектурной политики, повышения качества подготовки документов территориального планирования и оптимизации процессов строительного цикла.

Совет будет заниматься подготовкой предложений по определению приоритетных направлений развития строительной отрасли Среднего Урала и по оптимизации инвестиционно-строительного цикла. Также в его обязанности входит анализ нормативно-правовых актов региона с целью выявления возможностей для сокращения количества и сроков выполнения административных процедур.

Заместителем председателя совета назначен министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, а секретарём экспертного совета - начальник отдела градостроительного развития регионального минстроя Ольга Булатова. Помимо них в состав совета вошли ещё 14 человек.

Публикуем документ, размещённый на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

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Областная газета Свердловской области

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