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Общество
21 октября 2020, 09:52

Арест автомобиля заставил серовчанина оплатить долг по алиментам

Нива

На автомобиль должника «ВАЗ-21213» наложили арест, что вынудило его оплатить долг. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Житель Серова погасил задолженность по оплате алиментов на сумму почти 300 тыс. рублей. Для этого судебным приставам пришлось арестовать автомобиль должника.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание шестилетнего сына. Уклоняясь от оказания своему ребёнку материальной помощи, мужчина накопил задолженность в размере 277 тыс. рублей.

В связи с этим на автомобиль должника «ВАЗ-21213» наложили арест, а в отношении него самого составили протокол о привлечении к административной ответственности по 5.35.1 КоАП РФ («неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Данные меры вынудили серовчанина оплатить долг, после чего арест с машины сняли. Наказание за неуплату алиментов суд ещё не избрал.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о должнике по алиментам из Карпинска. Он накопил задолженность почти в 2 млн рублей. За этого его сняли с рейса в Новосибирск.

Областная газета Свердловской области

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