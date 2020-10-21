Прокуратура заинтересовалась свалкой вблизи Кольцово

Свалки вблизи аэропортов представляют угрозу для авиасообщения: на них селятся птицы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с несанкционированным размещением отходов в Октябрьском районе. Свалку обнаружили вблизи аэропорта Кольцово.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, к проведению проверки привлечены специалисты ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля».

В ходе надзорных мероприятий специалисты установят объём и виды отходов, а также оценят ущерб, причинённый окружающей среде. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, что свалки вблизи аэропортов представляют угрозу для авиасообщения: на них селятся птицы, которые могут стать причиной катастрофы.

15 августа самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузном поле. Причиной стал отказ обоих двигателей после столкновения со стаей чаек.

Ранее «Областная газета» вспомнила пять самых крупных авиационных происшествий, связанных со столкновением с птицами.