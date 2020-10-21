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21 октября 2020, 12:39

Коронавирусная инфекция забрала жизни ещё 10 свердловчан

Автомобиль скорой помощи

За всё время пандемии в Свердловской области скончались 718 человек с COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале подтверждено ещё 10 смертей пациентов, у которых диагностировали коронавирус. За всё время пандемии в Свердловской области скончались 718 человек с COVID-19.

Информацию о количестве летальных исходов в регионе подтверждают федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией.

Фото: сайт стопкоронавирус.рф

Напомним, 20 октября сообщалось о девяти погибших пациентах с коронавирусом на Среднем Урале.

Добавим, что за последние сутки COVID-19 подхватили 255 жителей Свердловской области, а общее число инфицированных в регионе достигло 33 425 человек.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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