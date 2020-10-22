Всероссийская жутница

Спелеологи считают, что пещера была создана природой в рекордно короткие сроки, буквально за какие-то полтора миллиона лет, а открытие пещеры было приурочено к 60-летию палеолита. Вот она перед вами – манящая оледенелая пустота, заполненная гулким и прозрачным ничем! Где-то внутри вас поджидают сказочно красивые гроты и потолки, по которым ещё не ступала нога человека! На сводах каменных залов вода повсюду наткала каменные кружева. Здесь и там – всюду наткано. А где-то там, в глубине, знаменитый Смеагорл встретил свою Прелесть! Осмотрев все двадцать четыре грота, вы испытаете ровно двадцать четыре восторга! Возле самого входа приютился грот Вохровский, где, словно древние изваяния, застыли работники охраны пещерного комплекса.

«Если хилый – сразу в грот!»

Из Вохровского можно сразу пройти по короткому маршруту через Грот трусов и Галерею маменькиных сынков и – на выход. А можно по длинному – по Тропе смелых! Извилистый тёмный участок пещеры, где мрачные камни буквально давят на человека, но этого не видно, так как освещения на этом участке нет – лишь зажигалки, фонарики и телефоны. Тропа смелых делится на три отрезка: Дорога бесстрашных, Путь храбрых и Следы отчаянных. Часть пути проходит под водой Озера Мужества, через Гроты безумства и отваги и Галерею законченных героев. Не бойтесь, после каждого отрезка – биотуалеты, а за Гротом страха расположены два небольших Грота задумчивости: налево – Мужской, направо – Женский.

«Завораживающее ледяное убожество!»

Далее из Грота Ленина вы можете через 3-й грот Строителей пройти к гроту 26 Кургунских комиссаров. Здесь на пересечении Тропы Горького и Тропы первых стачек находится памятник заблудшему рабочему Краулю.

В гроте «Кинозал» на глубине 120 метров с 1968 года демонстрируется 120-минутный отрывок из знаменитого кинофильма «Пираты Кургунской пещеры». Любопытная особенность: сеансов в этом природном кинотеатре нет, так как фильм закольцован, и его можно смотреть с любого момента! А можно и не смотреть, а выйти к прекрасному Пескоструйному озеру! Озеро это было зарыблено ещё в период раннего междузоя. До сих пор здесь можно выловить краснопёрого чебодактиля или метрового ёршецираптора!

«Осторожно, сосули!»

Такие надписи на стенах пещеры предупреждают о сталактитах. О сталагмитах предупреждают такие же таблички, но перевёрнутые вверх ногами. Да, в пещере одинаково хорошо сохранились сталактиты и сталагмиты тысячелетней давности. А также прошлогодние картошка и морковка, собранные в окрестностях этого знаменитого памятника природы! Так что если вы что-то не доели, можете смело оставить это, например, в Гроте Юрюзань. Поверьте, ваши продукты сохранят свою свежесть, даже если вы вернётесь за ними через тысячу лет! Едва человек попадает в холодную пещеру, как его рука сама тянется к карману с коньяком (проносить алкоголь официальнейше запрещено!). В дальнейшем вам также попадётся множество укромных уголков, где вы сможете почувствовать себя пивооткрывателем.

Кроме как проносить алкоголь, в пещере категорически запрещается добавлять в виски отколотый лёд из пещеры! В пещерном льде много извести, он испортит вкус виски, особенно островного: из вкусовой гаммы пропадут йодистые нотки, а также привкус лакрицы, старого седла и ботинка. Кроме того, запрещается дышать всей группой одновременно, чтобы ничего не растаяло. Во избежание атмосферного резонанса дышать (или иными способами согревать воздух) следует вразнобой!

«С годами лишь хорошеет!»

К двухмиллионолетию Кургунской пещеры глава Республики Кургундия торжественно пообещал открыть её вторую ветку, которая соединит центр и глубинку, так называемые спальные районы нашей пещеры. И неважно, как её называют – жутница, гротница, капельница или пещеристая душа России – она всегда с нетерпением ждёт вас! Работает Кургунская пещера до последнего посетителя и ещё миллион лет после него!