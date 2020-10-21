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21 октября 2020, 13:47

Старший администратор екатеринбургского отеля стала лучшей на Всероссийском конкурсе

Победителем в номинации «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы» стала Виктория Арсентьева.

Победителем в номинации «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы» стала Виктория Арсентьева. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Названы победители Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Первое место в номинации «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы» заняла старший администратор одного из отелей Екатеринбурга Виктория Арсентьева.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом году в федеральном этапе Всероссийского конкурса участвовали 136 специалистов из 45 регионов. На конкурс в Москву съехались менеджеры туристических агентств, гиды, сотрудники ресепшен гостиниц и горничные. Награду победителям вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Победители получили сертификаты по 100 тысяч рублей, за вторые места – по 80 тысяч рублей, а за третьи – по 60 тысяч рублей.

На региональном этапе в отборе приняли участие более 80 специалистов сферы гостеприимства. На федеральном уровне Свердловскую область представляли четверо лучших.

«Постоянное повышение уровня сервиса в отелях, развитие сферы туризма – эти задачи поставлены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Мы горды тем, что эксперты столь высоко оценили тот уровень и качество сервиса, который сегодня предоставляется гостям Среднего Урала», – рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Областная газета Свердловской области

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