Татьяна Мерзлякова и Андрей Злоказов высказались по ситуации в Уктусском пансионате

Татьяна Мерзлякова и Андрей Злоказов встретились с постояльцами Уктусского пансионата. Фото: пресс-служба министерства социальной политики

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и министр социальной политики региона Андрей Злоказов встретились с постояльцами Уктусского пансионата. Свердловский омбудсмен обсудила с министром дальнейшие действия по работе, связанной с соблюдением прав проживающих в учреждении женщин.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной политики, встреча состоялось в ходе визита регионального омбудсмена в социальное учреждение.

Татьяна Мерзлякова заявила, что метод стерилизации недопустим, назвав его «каменным веком». Омбудсмен также добавила, что при аппарате уполномоченного будет организован круглый стол со специалистами от здравоохранения и докторами, «которые знают возможности контрацепции».

«В случае деторождения в пансионате действительно нет даже такого понятия, как проживание с детьми. Мы должны вместе с неправительственными организациями провести круглый стол и договориться, что мы будем здесь делать, возможно ли сопровождаемое проживание», – сказала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, как сообщала «Областная газета», поводом для проверок стало появившееся в социальных сетях видео, на котором женщина, которая была пациенткой учреждения, рассказывает о случаях принудительной стерилизации. Позднее стало известно, что записавшая обращение женщина перенесла операцию ещё в 2008 году по медицинским показаниям.

Позднее директор пансионата Ирина Верхоланцева рассказала, что начиная с 2006 года процедуру стерилизации добровольно прошли 15 пациенток учреждения, при этом четыре из них — недееспособные.

Сейчас причины медицинских вмешательств, которые происходили в период с 2006 по 2016 год, проверяются специальной комиссией. К проверке подключились Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, региональный минздрав и правоохранительные органы. На данный момент продолжается работа с архивами, изучаются личные дела женщин, проживающих в пансионате.

По данным министерства социальной политики Свердловской области, с 2006 по 2020 год в Уктусском пансионате проживало более 2400 женщин, около 600 из них – в репродуктивном возрасте. За эти годы в учреждении было сыграно 15 свадеб. У трёх пар родились дети.

«Мы категорически неприемлем давления на проживающих в социальных учреждениях людей. Все попытки оказать давление, в том числе на жителей пансионатов, пресекаются незамедлительно», - рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.