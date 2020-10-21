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21 октября 2020, 15:17

Дизайн «Областной газеты» признан лучшим в стране среди региональных печатных СМИ

"ОГ" признали изданием с качественным дизайном среди печатных СМИ страны. Фото: Д. Полянин

"ОГ" признали изданием с качественным дизайном среди печатных СМИ страны. Фото: Д. Полянин

«Областную газету» отметили в Москве на деловом форуме «Качественная пресса и перспективы её развития». Издание получило сразу два диплома в конкурсе «Лучший дизайн СМИ».

Главному редактору "ОГ» Дмитрию Полянину, который работает в эти дни на форуме, вручили два диплома в номинациях «Лучшая подача первой полосы» и «Лучшее использование инфографики». 

- Эта газета делается со столичным лоском, - охарактеризовал оформление «Областной газеты» председатель Всероссийского конкурса газетного дизайна Сергей Мешавкин на форуме.

Также Дмитрию Полянину вручили фирменный Знак отличия I степени «Золотой фонд прессы-2020». Его удостаиваются лучшие печатные издания страны за качественный контент и грамотное оформление дизайна газеты. «Областная газета» получает эту награду уже много лет подряд.

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Областная газета Свердловской области

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