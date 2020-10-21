За границу – в условиях пандемии: в какие страны и на каких условиях смогут улететь российские туристы до конца года?

Турция одной из первых открыла свои границы для посещения российскими туристами Фото: Юлия Шамро

В России по-прежнему сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признал закрытие границ с другими странами неэффективной мерой борьбы с распространением COVID-19. С 1 ноября 2020 года Россия возобновляет авиасообщение «на взаимной основе» с Кубой, Сербией и Японией. Помимо этого, будет увеличена частота рейсов из России в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Однако не все страны из этого списка будут разрешены для въезда именно туристам. «Облгазета» узнала, где свердловские туристы смогут отдохнуть за границей в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

Кольцово «в пролёте»

Пандемия коронавируса в 2020 году разделила мировой туризм на «до» и «после». Пожалуй, современный мир ещё не знал прецедентов, чтобы страны закрывали границы, авиакомпании отменяли все международные рейсы, кроме эвакуационных, а турфирмы аннулировали туры и призывали туристов перенести путешествия. Россия с 30 марта официально объявила о закрытии своих границ и приостановила авиасообщение со многими государствами, исключив чартерные полётные программы за рубеж. Только с 1 августа нашим туристам официально разрешили посетить Турцию, Великобританию и Танзанию (остров Занзибар).

Оптимальной по условиям въезда для наших туристов стала Турция, поскольку с Танзанией не было прямого авиасообщения, а Великобритания поставила условие прохождения двухнедельного карантина для прибывших на её территорию россиян. Прямые вылеты в Турцию стали доступны сначала из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позднее к ним присоединились Казань, Калининград и Новосибирск. В октябре правительство страны открыло для международных рейсов ещё четыре аэропорта – в Самаре, Красноярске, Грозном и Владивостоке. Однако аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, на удивление, не попал в эту категорию. Свердловчане до сих пор летают на курорты Турции через другие регионы.

– Объёмы международных туристических поездок в Свердловской области катастрофически упали. Отсутствие международного сообщения из Кольцово наносит определённый ущерб и туристической, и авиационной отраслям, – считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Мы понимаем, что часть людей отказывается от поездок, потому что необходимы дополнительные пересадки в других городах. Это несёт неудобства туристам и влечёт дополнительные риски заражения.

Когда возобновят международное авиасообщение из Кольцово, пока неизвестно. Глава холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский во время пресс-конференции в начале октября подчеркнул, что в Свердловской области предпринимается ряд усилий для возобновления международных рейсов. Но Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учитывая общую эпидемиологическую ситуацию, такое решение пока не принимает.

Кстати В Уральской ассоциации туристов уже зафиксировали случаи продажи готовых подделанных справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 людям, которые не хотят стоять в очереди на тестирование в аэропорту. Такие ситуации внимательно отслеживают, а обо всех подозрительных случаях немедленно сообщают в правоохранительные органы.

Новые направления

Остров Занзибар, входящий в состав Танзании, в этом осенне-зимнем сезоне может стать самым массовым пляжным направлением. Популярные азиатские страны Таиланд и Вьетнам закрыты для въездного туризма, отдых на Мальдивах могут позволить себе только состоятельные путешественники, курорты Центральной Америки (Мексика, Доминиканская Республика) доступны для россиян только через транзитные авиаперелёты с пересадкой в Европе, а в Турции будет уже холодно для купания в море. На этом фоне остров Занзибар выглядит оптимальным пляжным направлением для туристов среднего уровня достатка. Неслучайно сразу несколько крупнейших туроператоров страны «PEGAS Touristik», «Coral Travel», «ANEX Tour» и «Интурист» заявили о запуске прямой полётной программы из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска.

Самые лучшие пляжи на острове Занзибар - Нунгви (на фото) и Кендва. Фото: Анна Кулакова

Российских туристов на Занзибар, как сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России, будут отправлять бортами AZUR air раз в десять дней (продолжительность туров – девять ночей). Бронирование уже открыто. Для въезда на территорию страны сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19 не требуется, но пассажиров с симптомами коронавируса могут направить на тестирование. Его стоимость составит 80 долларов. А вот для въезда на Мальдивские острова и в ОАЭ условия жёстче. Российским туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до вылета, а бланк теста – заполнен на английском языке.

При этом решение правительства об увеличении количества рейсов на Мальдивы и в Эмираты должно решить проблему дефицита билетов на эти направления и их удорожания. Например, сейчас из Москвы в столицу Мальдив Мале летает только «Аэрофлот», два рейса в неделю. Для сравнения, прошлой зимой «Аэрофлот» выполнял на Мальдивы ежедневные перелеты.

– Тур в 11 дней на Занзибар с прямым перелётом из Москвы, с проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраком при двухместном размещении обойдётся от 58 550 рублей на человека. Стоимость туров «Всё включено» начинается от 77 050 рублей за человека, – рассказывает «Облгазете» старший менеджер туристической компании «Пангея» в Екатеринбурге Екатерина Комкова. – Туры в ОАЭ пока проигрывают той же Танзании и Турции: отдых в трёхзвёздочном отеле на курорте Рас-Аль-Хайма с завтраком при размещении в двухместном номере выйдет минимум в 79 740 рублей.

Эти пальмы "спрятаны" на территории отеля пляжа Кендва. Фото: Анна Кулакова

С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение ещё с тремя странами – Кубой, Японией и Сербией. Правда, рейсы в Японию пока будут нетуристическими – посещать Страну восходящего солнца смогут лишь те, кто направляется в краткосрочную деловую поездку с целью культурного или спортивного обмена, и лица, имеющие «сертификат, определяющий статус заявителя в Японии».

Сербия не вводит никаких ограничений для россиян, но это направление сложно рассматривать в качестве массового отдыха. Остаётся Куба – уже в начала ноября стартуют рейсы «AZUR air» в курортные города Кайо-Коко и Санта-Клару, полётные планы на Кубу есть и у туроператора PEGAS Touristik. Однако говорить о ценах на такой отдых пока рано: турагентства Екатеринбурга ждут урегулирования всех вопросов по данному направлению от туроператоров.

Всех туристов по прилёту на Кубу ожидает термометрия и бесплатный ПЦР-тест, результат тестирования станет известен в течение 24 часов. Необходимо иметь с собой страховку с покрытием на COVID-19. Если её не будет, то путешественнику при въезде в страну придётся приобрести кубинскую медицинскую страховку за 30 долларов.

И конечно, у россиян есть возможность посетить страны, открытые для них через другие государства. Сейчас в этот список входят более 22 направлений. Среди наиболее известных – Кения, Мексика, Доминиканская Республика, Черногория, Словения, Египет, США, Албания. Правила условия въезда в каждое государство индивидуальны и требуют тщательного изучения.

– Большинство экспертов туристического сообщества склонны считать, что в начале следующего года авиасообщение начнёт постепенно возобновляться, а уже с марта мы будем плавно переходить к привычному объёму и географии авиационных перевозок. Закрытия существующих направлений и принципиального увеличения рейсов или новых направлений до Нового года мы не ожидаем, – резюмирует Михаил Мальцев.

Назад на родину

Самый большой вопрос, который волнует российских туристов и останавливает от покупки туров за границу – благополучное возвращение на родину. Ситуация с коронавирусом в мире не самая благоприятная, но эксперты туристической отрасли считают, что повторный сценарий с застрявшими за рубежом туристами маловероятен.

– Весной и Росавиация, и МИД, и Ростуризм прошли серьёзную школу по поводу решения вопросов этой ситуации, – говорит Михаил Мальцев. – Думаю, государство не позволит, чтобы туристы застряли за рубежом надолго и снова оказались в сложной ситуации, да и сами граждане становятся более сознательными в этом вопросе.

Сейчас все возвращающиеся из-за границы в Свердловскую область обязаны сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Это можно сделать по прилёту в самом Кольцово – цена теста от 1 800 рублей до 2 500 рублей. Другой вариант – сдать тест самостоятельно в любой частной лаборатории в течение трёх дней после возвращения. До получения результата необходимо самоизолироваться, а после разместить справку о тестировании на портале Госуслуг. Нарушителей ждут штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) путешественника повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей.

При повторном закрытии границ стран из-за коронавируса, по мнению экспертов, с большей вероятностью будет действовать весенняя схема по переносу денежных средств за несостоявшиеся туры на 2021 год. При закрытии страны в одностороннем порядке (не по инициативе России) туроператор гарантирует возврат денег. Если данный форс-мажор случится с туристами на отдыхе за рубежом, то все отправившиеся по пакетным турам смогут вернуться на родину дополнительными бортами, как это было весной.

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