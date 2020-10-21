В России ввели в строй самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика»

Атомоход станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Фото: с сайта Правительства РФ

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вошёл в состав атомного флота РФ. В церемонии приёмки судна принял участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Торжественная церемония приёмки головного универсального атомного ледокола «Арктика» состоялась сегодня в Мурманске. Вместе с премьер-министром судно осмотрели глава Росатома Алексей Лихачёв, генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и капитан ледокола Александр Спирин.

«Наша страна – бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем ещё один универсальный атомный ледокол – «Арктика», - приводит слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Атомоход станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Он построен АО «Балтийский завод» по заказу госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016 года. 12 октября ледокол «Арктика» завершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск.

Судно оснащено двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого ледокола.

Длина судна составляет 173,3 метра, ширина – 34 м, высота борта – 15,2 м. Скорость хода – 22 узла по чистой воде. Расчётный срок службы – 40 лет, а численность экипажа – 53 человека.

Ледокол станет головным из пяти судов («Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка») уникальной серии, которая предназначена для работы на Северном морском пути.

Добавим, что атомоход назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.