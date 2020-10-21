Награждение состоится в День участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября. Фото: УМВД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге стартовал конкурс «Народный участковый Екатеринбурга». Выбрать лучшего участкового уполномоченного полиции можно с 21 октября по 15 ноября 2020 года.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, проголосовать за сотрудника, который, по мнению горожан, достоин почётного звания, можно на сайте городской полиции.

Конкурс «Народный участковый Екатеринбурга» проводится ежегодно при поддержке администрации города. На сегодняшний день в уральской столице служат около 300 участковых.

По итогам голосования будут определены победители в районах города и один победитель, которого назовут «Народным участковым Екатеринбурга».

Награждение состоится в День участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Напомним, в прошлом году звания «Народный участковый Екатеринбурга» удостоился старший участковый уполномоченный отдела полиции № 7 капитан полиции Александр Батраков.