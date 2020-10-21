Главе Минстроя РФ представили макет объектов деревни Универсиады-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев осмотрели стенды выставки 100+ TechnoBuild. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев осмотрели стенды выставки 100+ TechnoBuild. В частности, главе Минстроя России представили макеты района Академический в Екатеринбурге и деревни объектов Универсиады-2023.

Объёмные макеты деревни летних студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, показала компания "Синара-Девелопмент". В свою очередь УГМК представила проекты предприятий строительного комплекса, а PRINZIP продемонстрировала проект ПТИЦА - Платформы Территориального Информационно-Цифрового Анализа. Разработка позволит создавать цифровой двойник территории по точным данным, полученным из разных источников.

Также Евгений Куйвашев и Владимир Якушев ознакомились со стендом группы компаний КОРТРОС, сообщает департамент информполитики Свердловской области. На нём располагался макет района Академический в Екатеринбурге, который является частью экспозиции наряду с макетами "умной" квартиры и энергоэффективного дома.

Кроме того, глава региона подписал соглашение между правительством Свердловской области, "Самсунг Электроникс Рус Компани" и группой компаний КОРТРОС о реализации на Среднем Урале инвестиционных проектов, касающихся оснащения жилых и нежилых объектов техникой Samsung.

Напомним, международная выставка 100+ TechnoBuild проходит в уральской столице уже седьмой раз. В этом году она посвящена проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения, вопросам архитектуры и градостроительства, энергоэффективности и формирования комфортной городской среды.