Екатеринбургские архитекторы предложили связать мостом набережную Шарташа и улицу Первомайская

По мнению авторов, проект дополнит концепцию благоустройства Шарташского лесопарка. Фото: страница АБ "Гордеев - Демидов" в Facebook.

Архитектурное бюро "Гордеев - Демидов" представило эскиз пешеходного моста, связывающего набережную озера Шарташ с улицей Первомайская. По мнению авторов, проект дополнит концепцию благоустройства Шарташского лесопарка.

Идею создания моста авторы проекта объясняют тем, что несмотря на компактность уральской столицы, транспортно-пешеходные связи между районами города развиты далеко не везде, в связи с чем на преодоление даже небольших расстояний может уйти много времени.

"Первомайская улица начинается у набережной городского пруда и обрывается в километре от Шарташского лесопарка, который сегодня изолирован от центра Екатеринбурга. Спиральный пешеходный мост от улицы Первомайской до набережной озера Шарташ позволит связать знаковые части города", - говорится в сообщении, опубликованном на странице АБ "Гордеев - Демидов" в Facebook.

Сооружение позволит екатеринбуржцам пешком добираться от дендропарка на ул. Мира до набережной Шарташа за 15 минут. По мнению авторов, возведение спирального велопешеходного моста поспособствует развитию района и окружающей застройки за счет притока инвестиций, а также позволит усовершенствовать улично-дорожные сети и инфраструктуру парковой зоны. Проект также предполагает благоустройство зоны под мостом.

Фото: страница АБ "Гордеев - Демидов" в Facebook

Напомним, 23 сентября в Екатеринбурге представили проект мастер-плана регионального рекреационно-оздоровительного кластера "Шарташский лесной парк". Согласно плану, преобразование Шарташского лесопарка будет длиться 10 лет. При этом работы по созданию рекреационно-оздоровительного кластера на территории лесопарка стартовали чуть более года назад. Тогда как раз и началась разработка мастер-плана.