Столичный лоск, хет-трик Бикфалви, рост смертности: самое интересное в номере за 22 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Доброе уже потому, что жизнь в даже в разгар короновируса в нашей области не остановилась. Например, очень лестные оценки получила наша газета в среде профессиональных работников СМИ. «Эта газета делается со столичным лоском» – так охарактеризовали дизайн «Областной газеты» члены жюри прошедшего на днях в Москве делового форума «Качественная пресса и перспективы её развития», на котором традиционно определяются лучшие издания России. Нынешний форум был юбилейный, десятый по счёту. В рамках мероприятия проводились сразу несколько, в этом году – 7 конкурсов по различным направлениям деятельности СМИ. «Областная газета» участвует в таких форумах с 2018 года и ещё ни разу не уезжала с них без наград. Издание побеждало в конкурсах «Редактор года» (Дмитрий Полянин), «Голос парламента» (Елизавета Порошина), «Лучший медиаобразовательный проект» (приложение к «ОГ» «Сверхновая эра»)… Но наш главный конёк – это дизайн: призы за него мы получаем на Форуме качественной прессы ежегодно. В этом году «ОГ» взяла награды в двух номинациях: за лучшую подачу первой полосы и лучшее использование инфографики. Отсюда – и лестные отзывы о столичном лоске нашего издания.

Наша футбольная команда «Урал» с большим трудом, но всё же пробилась в 1/8 финала Кубка России. Во втором матче группового этапа турнира «шмели» на выезде одержали волевую победу над московским «Велесом» – 3:1. Первый тайм выдался равным. Было видно, как игрокам екатеринбургской команды тяжело привыкнуть к искусственному полю домашнего стадиона «Велеса». Каких-то особых моментов в первом тайме команды не создали, а вот во втором как раз и решилась судьба этого поединка. Сначала игрок «Велеса» Артём Максименко прорвал оборону гостей и точным ударом переиграл нашего вратаря Годзюра. Этот гол выводил «Велес» в 1/8 финала турнира, поэтому «Уралу» во что бы то ни стало необходимо было спасать ситуацию. И спас её Эрик Бикфалви, добившись хет-трика – трёх забитых мячей за один матч. Сначала реализовав пенальти, а потом забив красивый победный гол и уже в компенсированное время закрепив успех. Таким образом «Урал» остался в кубке России по футболу. Ждём от него новых побед!

В третьем квартале этого года на Среднем Урале зафиксирована рекордная смертность. По данным Управления ЗАГС Свердловской области, за июль, август и сентябрь 2020 года в регионе скончались 17 230 человек – на 3 117 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это самый высокий квартальный показатель смертности в Свердловской области за последние шесть лет. Невероятно высокие цифры смертности на Среднем Урале взбудоражили общественность ещё в начале сентября, когда Росстат опубликовал данные по итогам жизни Свердловской области в июле этого года. Выяснилось, что за второй месяц лета в нашем регионе умерли 7 014 человек, на 2 195 случаев или на 46 процентов больше, чем в июле предыдущего года. Неужели это и есть истинные показатели смертности от COVID-19? Ведь по официальной статистике от коронавируса в период с июля по сентябрь в регионе погибло чуть более 600 человек.

-Плановый приём был временно отменён, скорые ехали долго, медики, которых и так не хватает, были перегружены – всё это негативно сказалось на людях, особенно тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет. Некоторые медицинской помощи просто не дождались. Пандемия показала, что всё-таки наша система здравоохранения не готова в полной мере к такой нагрузке. Оставляет вопросы и трактовка статистики COVID-19. Далеко не во всех случаях ставят смерть от коронавируса даже при очевидном течении этого заболевания. Часто человек умирает от какого-то осложнения на фоне COVID-19, и сказать, что стало точной причиной его кончины, сложно, – так считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев.

Но факт остаётся фактом: смертность резко скакнула вверх и проанализировать это обстоятельство медикам ещё предстоит.