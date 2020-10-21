Деревня Универсиады-2023 на выставке 100+ TecnhoBuild и перепрофилирование санатория: главные новости

Евгений Куйвашев и Владимир Якушев осмотрели макеты объектов деревни Универсиады-2023, предприятий строительного комплекса и микрорайона Академический. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Добрый вечер! "Облгазета" рассказывает о самых интересных событиях к этому часу.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о повторном перепрофилировании санатория "Сосновый бор" под обсерваторий для больных коронавирусом. Принимать пациентов с лёгким и бессимптомным течением болезни учреждение начнёт с 26 октября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ознакомились с проектами, представленными на международной выставке 100+ TechnoBuild. В частности, они осмотрели макеты объектов деревни Универсиады-2023, предприятий строительного комплекса и микрорайона Академический. Также глава региона подписал соглашение об жилых и нежилых объектов техникой Samsung.

В состав атомного флота России вошёл самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика". Он станет головным из пяти судов, предназначенных для работы на Северном морском пути. В церемонии приёмки ледокола принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кинорежиссёр, актёр и общественный деятель Никита Михалков празднует сегодня своё 75-летие. В этот же день Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении деятелю культуры звания Героя Труда РФ.