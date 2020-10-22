Эпизод # 3. Панорама левого берега Исети и Вознесенской горки

В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы. Спустя 111 лет, в сентябре 2020 года, фотокорреспонденты «Областной газеты» – Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – пересняли 28 екатеринбургских пейзажей Прокудина-Горского с тех же ракурсов.

Снимок сделан Прокудиным-Горским от дома начальника горного округа (ныне – областная больница № 2).

Примечательные объекты этой панорамы:

1. Дом, в начале ХХ века принадлежавший Павлу Утякову, лаборанту Уральской золотосплавочной химической лаборатории.

2. Усадьба Харитоновых-Расторгуевых – наиболее ценный усадебно-парковый ансамбль Екатеринбурга, памятник архитектуры федерального значения. В 1824 году в этом здании останавливался император Александр I, совершавший поездку по стране.

3. Дом инженера Николая Ипатьева – место, где летом 1918 года были расстреляны Николай II, его семья и свита.

4. Вознесенская церковь – старейший православный храм города. Ему больше двухсот лет.

5. Здание Уральской золотосплавочной химической лаборатории.

Большинство знаковых объектов, запечатлённых на снимке Прокудина-Горского, сохранилось. Правда, два из них на современной панораме «спрятались». Зато хорошо видны новые постройки.

Трудно разглядеть за деревьями дом Утякова. Совсем не видна усадьба Харитоновых, в которой ныне располагается Дворец детского и юношеского творчества.

4. В Вознесенской церкви в 1926 году разместили школу, а позже – музей. В 1991 году храм был возвращён церкви.

5. Здание Уральской золотосплавочной химической лаборатории сегодня находится в удручающем состоянии, хотя продолжает функционировать: там расположены офисы нескольких организаций и... магазин уральских сувениров. Стыдно за город.

6. Монументальный Храм-на-Крови построен на месте дома Ипатьева, снесённого в 1977 году.

7. Офис Уралтрансгаза почти скрыл Вознесенскую церковь.

Опубликовано в №197 от 21.10.2020.