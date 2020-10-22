Автоматическое начисление выплат на детей в России продлили до 1 марта 2021 года

Автоматическое продление коснётся ежемесячных выплат на детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Фото: Павел Ворожцов.

Совет Федерации одобрил закон об автоматическом продлении ежемесячных выплат семьям на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет до 1 марта 2021 года. Поводом для этого стал рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает "Парламентская газета", авторами соответствующей инициативы являются первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев. Автоматическое продление коснётся ежемесячных выплат на детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Александра Варфоломеева, отсутствие надобности подавать документы на продление выплат поможет сократить количество посещений гражданами госорганов, а значит, и снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее автоматическое продление выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет действовало в период с 1 апреля по 1 октября.

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