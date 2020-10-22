Михаилу Ефремову уменьшили срок лишения свободы на полгода

Срок пребывания Михаила Ефремова в колонии общего режима снижен с 8 до 7,5 лет. Фото: Алексей Кунилов.

Московский городской суд уменьшил срок приговора актёру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП в центре столицы. Срок его пребывания в колонии общего режима снижен с 8 до 7,5 лет.

"Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения", - передаёт слова судьи ТАСС.

Дожидаться вступления решения суда в силу осуждённый актёр будет в СИЗО-5 "Водник". Отмечается, что адвокаты родственников погибшего в аварии Сергея Захарова считают приговор, вынесенный Михаилу Ефремову, справедливым. Представитель старшего сына погибшего мужчины заявил, что не будет обжаловать решение суда. Однако адвокат жены Сергея Захарова будет требовать пересмотра приговора, так как супругу погибшего не признали потерпевшей.

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета", 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека"), и приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Авария в центре Москвы произошла 8 июня. Пострадавший водитель автомобиля Lada погиб в больнице от полученных травм. В ходе предварительного следствия Михаил Ефремов признавал свою вину, но затем отказался от своих слов, поскольку его адвокат заявил, что нашёл доказательства невиновности актёра. Однако 3 сентября Михаил Ефремов всё-таки признал вину окончательно.

После вынесения приговора Михаил Ефремов выразил недовольство работой Эльмана Пашаева и отказался от его услуг.