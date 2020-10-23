Сказочный Занзибар, трезвое село, автобусы в смартфоне: самое интересное в номере за 23 октября

Доброе утро, дорогие читатели!

Надоела осень? А не помечтать ли нам об отдыхе? Помните, у Корнея Чуковского, – «Мы живём на Занзибаре…» А что, если поехать, вернее, полететь на Занзибар отдохнуть?

«Областная газета» рассказывает, где в период коронавируса можно погреться на пляже у тёплого ласкового моря. Лишь с 1 августа нашим туристам официально разрешили посещать Турцию, Великобританию и Танзанию, а именно этой африканской стране и принадлежит остров Занзибар, расположенный в Индийском океане. Дополнительно к данным направлениям с 1 ноября 2020 года Россия возобновит авиасообщение на взаимной основе с Кубой, Сербией и Японией. Также будет увеличена частота рейсов из России в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. «Областная газета» узнала все плюсы и минусы отдыха за границей в предстоящем осенне-зимнем сезоне и оказалось, что Занзибар на фоне других вариантов пляжного отдыха в новогодние каникулы смотрится очень привлекательно. Тур на 11 дней на этот остров из сказки с прямым перелётом из Москвы, с проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраком при двухместном размещении обойдётся от 58 550 рублей на человека. Туры в Эмираты пока проигрывают танзанийскому острову: отдых в трёхзвёздочном отеле на курорте Рас-Аль-Хайма с завтраком при размещении в двухместном номере выйдет минимум в 79 740 рублей. Правда, на Занзибар лететь дальше. Есть и общее неудобство, объединяющее все направления зарубежного отдыха, по прилёту вы обязаны будете сделать ПЦР-тест на COVID-19. Но, таковы времена.

Пьянству бой – лозунг популярный и сегодня. В Свердловской области подвели итоги конкурса на самые непьющие село или посёлок. Первое место в областном конкурсе «Здоровое село – территория трезвости» завоевал посёлок Валериановск Качканарского городского округа. В качестве приза он получит 560 тысяч рублей из региональной казны. Валериановск – один из крупнейших населённых пунктов Качканарского городского округа. Основанный в 1892 году как прииск по добыче золота, он насчитывал пять тысяч жителей. В 1930-е годы, когда месторождение золота истощилось, Валериановск преобразовали в рабочий посёлок. А в 1950-е годы, когда по соседству начал создаваться город Качканар, сельская территория снова ожила. Сегодня в Валериановске проживает две тысячи человек. В областном конкурсе «Здоровое село – территория трезвости» жители приняли участие впервые, хотя активная пропаганда здорового образа жизни идёт здесь не первый год.. Действует молодёжный спортивный клуб «Лидер». Есть хорошая инфраструктура: спортивно-игровая площадка, корт и другие объекты. И то, что посёлок с первого раза выиграли такой конкурс – признание заслуг его жителей в деле искоренения пьянства. Денежный приз от области поселковые власти потратят на покупку оборудования для скейт-парка. Это давняя мечта молодёжи посёлка. Установить скейтпарк планируется до конца года.

Не только жители Екатеринбурга могут воспользоваться мобильным приложением, помогающим следить за расписанием и прогнозами прибытия межмуниципальных автобусов, но и в Сысерти теперь автобусы ловят на смартфон. В городе появилась интерактивная карта внутримуниципальных маршрутов общественного транспорта. Сервис позволяет в режиме онлайн видеть, где находится нужный автобус и через сколько минут он придёт на нужную остановку. Восемь новых автобусных маршрутов, соединяющих город с другими населёнными пунктами муниципалитета, запустили в июле. Обслуживает их МУП «Сысертское АТП». Автобусы оснастили системами спутникового мониторинга и почти сразу же начали тестировать приложение, а месяц назад его опубликовали в открытом доступе. Пассажиры могут видеть все автобусы, которые в данный момент выполняют рейсы.