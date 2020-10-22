Индексация зарплат свердловских педагогов и продление программы льготной ипотеки: главное к этому часу

Продление программы льготной ипотеки в России, индексация зарплат работников образовательных организаций и возвращение на Землю экипажа "Союз МС-16" - делимся самыми интересными новостями четверга. Фото: коллаж.

Добрый вечер! Продление программы льготной ипотеки в России, индексация зарплат работников образовательных организаций и возвращение на Землю экипажа "Союз МС-16" - делимся самыми интересными новостями четверга.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ об индексации зарплат педагогов, руководителей структурных подразделений, общеотраслевых служащих, медиков, работников культуры и искусства, которые трудятся в образовательных организациях. С 1 октября ставки и оклады этих работников увеличены на 3%.

В ходе сегодняшнего заседания Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Соответствующее предложение ранее было озвучено Президентом РФ Владимиром Путиным.

Члены экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16" успешно вернулись на Землю. Длительность полёта Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди составила почти 196 суток. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил космонавтов с успешным приземлением.

Мэр Нижнего Тагила стал руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области. С новой должностью Владислава Пинаева поздравил Евгений Куйвашев. Подробности читайте здесь.