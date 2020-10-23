Публикуем расписание ярмарок в Свердловской области на ближайшие выходные

Рассказываем, в каких свердловских муниципалитетах 24 и 25 октября пройдут ярмарки. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие выходные в муниципалитетах Свердловской области вновь состоятся сельскохозяйственные и универсальные ярмарки. Рассказываем, где и когда именно они будут проходить.

Ранее стало известно, что на центральной площади Екатеринбурга 24 и 25 октября вновь появятся торговые ряды. В оба дня с 9:00 до 17:00 посетителям будут предложены молочные продукты, мясные деликатесы, рыба, овощи и фрукты. Кроме того, горожане смогут запастись на зиму грибами, ягодами, натуральным мёдом, привезённым с пасек Алтая и Башкирии.

Жителям Первоуральска уже сообщали о ярмарках на пр. Ильича, 32 (24 октября) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова, рядом с кафе "Бисквит" (каждые выходные). На этих двух площадках горожане могут приобрести продовольственные товары.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах и сёлах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( 23-25 октября );

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( ); посёлок Карпушиха Кировградского ГО (ул. Дарвина, напротив почтового отделения) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( 24 октября с 9:00 до 17:00);

Кировградского ГО (ул. Дарвина, напротив почтового отделения) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( с 9:00 до 17:00); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 24 октября 9:00 – 17:00);

(площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 9:00 – 17:00); Кушва (ул. Союзов и ул. Станционная) – универсальная ярмарка ( 23-25 октября );

(ул. Союзов и ул. Станционная) – универсальная ярмарка ( ); р.п. Рефтинский Рефтинского ГО ( в районе ул. Молодёжная, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" ( 23-25 октября );

Рефтинского ГО ( в районе ул. Молодёжная, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" ( ); р.п. Арти Артинского ГО (перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

Артинского ГО (перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); село Симинчи Артинского ГО (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

Артинского ГО (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); село Свердловское Артинского ГО – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

Артинского ГО – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Подарок городу" ( 24-25 октября );

(ул. Рабочей Молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Подарок городу" ( ); село Новопаньшино Горноуральского ГО (в районе ул. Ленина, 41) – универсальная ярмарка (еженедельно по субботам с 11:00 до 15:00);

Горноуральского ГО (в районе ул. Ленина, 41) – универсальная ярмарка (еженедельно по субботам с 11:00 до 15:00); Ревда (ул. Мира от М. Горького до Чайковского) – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай 2020" ( 24-25 октября );

(ул. Мира от М. Горького до Чайковского) – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай 2020" ( ); Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00).