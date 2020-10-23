Татьяна Мерзлякова рассказала о возможности проведения ЭКО по квотам для воспитанниц Уктусского пансионата

Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова обсудили ситуацию в Уктусском пансионате. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова обсудили ситуацию в Уктусском пансионате, где проводят проверку по сообщениям о стерилизации воспитанниц. Омбудсмен рассказала о возможности за счёт бюджета провести девушкам операции по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

«Мы работаем над тем, чтобы со всех сторон это уладить, помочь там, где можно. Сейчас даже при всех сложностях формирования бюджета в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, а это единственная для девочек возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно будет провести», – заявила Татьяна Мерзлякова.

По словам Уполномоченного по правам человека, бывшая пациентка учреждения, записавшая видеообращение о принудительной стерилизации, перенесла эту операцию в 2008 году. Сейчас женщина готова вернуться в интернат.

Также Татьяна Мерзлякова рассказала о том, что в 2016 году женщины из Уктусского пансионата сообщали ей о поступавших им предложениях провести процедуру стерилизации. Тогда обмудсмен приехала в учреждение вместе со специалистами, которые порекомендовали отказаться от этого метода контрацепции. Других обращений по данной теме к уполномоченному не поступало, а история 2008 года стала известна только сейчас.

Сложившаяся ситуация стала для властей региона поводом задуматься о постинтернатном сопровождении воспитанников. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в ходе встречи Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова затронули тему организации помощи тем, кто решил покинуть социальное учреждение и обзавестись семьёй.

Напомним, ранее «Областная газета» писала о встрече Татьяны Мерзляковой и министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова с постояльцами Уктусского пансионата. Тогда омбудсмен заявила о необходимости сделать возможным для воспитанников учреждения проживание с детьми.