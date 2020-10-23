Свердловчанин заплатит штраф за попытку пройти в суд без маски

Мужчина проигнорировал просьбу судебных приставов надеть средство защиты. Фото: Алексей Кунилов

Житель Лесного заплатит штраф за попытку пройти в суд без маски. Мужчина проигнорировал просьбу судебных приставов надеть средство защиты.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, инцидент произошёл ещё в июне. Житель города Лесной пришёл без защитной маски в здание, где располагается участок мировых судей №2 для ознакомления с материалами дела.

Судебный пристав попросил посетителя надеть средство индивидуальной защиты. Мужчина на эту просьбу не отреагировал и вступил в сотрудниками учреждения в полемику. На место конфликта был вызван участковый, который составил в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении.

Постановлением судьи городского суда Лесного мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. Нарушитель попробовал оспорить это решение в Свердловском областном суде. Однако судья апелляционной инстанции, изучив материалы дела, счёл привлечение к административной ответственности обоснованным и оставил решение без изменения. Постановление городского суда Лесного вступило в законную силу.