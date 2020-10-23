Улицу в Екатеринбурге назовут в честь 100-летия Уральского университета

В Екатеринбурге появится улица 100-летия Уральского университета. Так назовут один из объектов в микрорайоне Новокольцовский.
Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета, решение о присвоении такого названия одной из улиц деревни Всемирных летних студенческих игр 2023 года было принято комиссией по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга.
Сегодня глава города Александр Высокинский вручит представителям вуза сертификат о присвоении наименования. Это произойдёт на торжественном собрании, посвящённом юбилею университета. Сертификат будет храниться в университетском музее.
Напомним, в этом году Уральский федеральный университет празднует столетие. 19 октября 1920 года Владимиром Лениным был подписан декрет «Об учреждении Уральского государственного университета». О том, как проходят празднования ранее рассказывала «Областная газета».
Сегодня Президент России Владимир Путин поздравил студентов, выпускников, аспирантов, профессоров и преподавателей учебного заведения с его юбилеем. Глава государства подчеркнул, что УрФУ сохраняет преемственность поколений и бережно хранит дух студенческого братства.
Как писала ранее «Областная газета», часть объектов, которые будут построены в Екатеринбурге к Универсиаде, после Игр передадут УрФУ.