Темы дня

Общество
23 октября 2020, 14:57

«Областная газета» стала победителем Всероссийского конкурса на тему 75-летия Победы

"Областная газета" стала победителем очередного Всероссийского конкурса. Фото: А. Кулакова.

"Областная газета" стала победителем очередного Всероссийского конкурса. Фото: А. Кулакова.

В Москве подвели итоги конкурса «У войны национальности нет!», организованного Альянском руководителей региональных СМИ России («АРС-ПРЕСС»). «Областная газета» стала победителем в одной из номинаций.

На конкурс были представлены материалы обозревателя Станислава  «Поручение полпреда закопали в могилу?» и «Новый памятник для Героя». Обе статьи были признаны лучшими и в рамках номинации «Память и Памятники». К тому же, именно первая публикация в «Областной газете»  оказалась результативной и помогла решить проблему плачевного состояния мемориала Героя Советского Союза.  

Отметим, конкурс «У войны национальности нет!» был учреждён  Комиссией по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, общественной организацией «Федеральная национально-культурная автономия армян России» и Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС).

Сюжет

Новости редакции «ОГ»
Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.10.2020, 15:37 / Общество
Свердловские спасатели выпустили предупреждение о непогоде 24 октября
23.10.2020, 15:18 / Общество
В бухте Находка в Приморском крае зафиксирован разлив нефтепродуктов
23.10.2020, 15:11 / Спорт
Свердловские фигуристы стартуют на третьем этапе Кубка России
23.10.2020, 14:57 / Общество
«Областная газета» стала победителем Всероссийского конкурса на тему 75-летия Победы
23.10.2020, 14:43 / Спорт
У Шурманова повысился статус в Российском студенческом спортивном союзе