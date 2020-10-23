«Областная газета» стала победителем Всероссийского конкурса на тему 75-летия Победы

"Областная газета" стала победителем очередного Всероссийского конкурса. Фото: А. Кулакова.

В Москве подвели итоги конкурса «У войны национальности нет!», организованного Альянском руководителей региональных СМИ России («АРС-ПРЕСС»). «Областная газета» стала победителем в одной из номинаций.

На конкурс были представлены материалы обозревателя Станислава «Поручение полпреда закопали в могилу?» и «Новый памятник для Героя». Обе статьи были признаны лучшими и в рамках номинации «Память и Памятники». К тому же, именно первая публикация в «Областной газете» оказалась результативной и помогла решить проблему плачевного состояния мемориала Героя Советского Союза.

Отметим, конкурс «У войны национальности нет!» был учреждён Комиссией по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, общественной организацией «Федеральная национально-культурная автономия армян России» и Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС).