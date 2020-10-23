Главный свердловский санврач раскрыл семейный рецепт квашеной капусты

Дмитрий Козловских рассказал рецепт квашеной капусты. Фото: Алексей Кунилов.

Главный санитарный врач Свердловской области дал совет по правильному питанию. Дмитрий Козловских раскрыл семейный рецепт квашеной капусты.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в ведомстве запустили проект о правильном питании «Я на ПП». В службе обещают в ежедневном режиме публиковать рецепты блюд от известных свердловчан.

Первым своими кулинарными предпочтениями поделился руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Он рассказал свердловчанам, как правильно делать одну из самых популярных у россиян заготовок на зиму — квашеную капусту. По словам главсанврача региона, именно это блюдо всегда было основным источником витамина С в рационе наших предков зимой и ранней весной.

«В 100 граммах этого продукта содержится 45-60 мг витамина С (половина суточной дозы). В высокой концентрации в квашеной капусте также содержатся витамин U, тартроновая и фолиевая кислоты, а также витамины группы В, витамины А, Е, РР; минеральные вещества представлены железом, кальцием, фосфором, магнием, натрием, калием», - пояснил Дмитрий Козловских.

Таким образом, употребление квашеной капусты усиливает иммунные возможности организма и способствует оптимальному усвоению белка, укрепляет стенки сосудов, налаживает обменные процессы, способствует заживлению язв.

В семье главного санитарного врача отдают предпочтение классическому рецепту традиционной заготовки.

Фото: скриншот с сайта регионального управления Роспотребнадзора

Ранее «Областная газета» сравнивала полезные свойства квашенной капусты в период пандемии коронавиурса COVID-19 с имбирём.