Екатеринбуржцы старше 50 лет пользуются интернетом активнее, чем жители других городов-миллионеров

Екатеринбуржцы старше 50 лет активнее пользуются интернетом, чем жители других городов-миллионеров Автор: Организационно-методического центр Свердловской области.

Екатеринбуржцы в возрасте от 50-65 лет чаще пользуются интернетом, чем жители других городов-миллионеров. Такие результаты были опубликованы проектной лабораторией Young Old и компанией "Билайн".Исследование проводилось в 15 городах с населением свыше 1 миллиона человек. В нём приняли участие 3,7 тысяч респондентов.

Согласно документу, на первом месте разместился Екатеринбург, где рост трафика на одного пользователя старше 50 лет (за январь-май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) составил 36,3 процента. Второе место разделили Челябинск и Пермь - с показателем в 29,5 процента. Такой крупный город, как Санкт-Петербург оказался на третьем месте. Там трафик по сравнению с прошлогодними показателями увеличился на 21,8 процента. Во время пандемии представители старшего поколения активно пользовались мессенджерами и соцсетями.

Цифры Рост среднего трафика на одного пользователя 50+ в апреле и мае этого года по сравнению с данными за январь-февраль 2020 года) в 15 городах-миллионерах составил 21,4 процента, а по сравнению с апрелем-маем 2019 года - 102,3 процента.

Результаты исследования прокомментировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, курирующая партийный проект "Единой России" - "Старшее поколение".

- В период самоизоляции представители старшего поколения стали чаще смотреть видео и использовать игровые приложения. Люди почтенного возраста активно использует мессенджеры, приложения для видеозвонков и разные социальные сети. Причём не только для общения, но и для своего профессионального развития, продвижения бизнеса, прохождения занятий и курсов, - сказала Людмила Валентиновна.

Она также отметила, что с начала 2020 года в региональных "Школах пожилого возраста" по разным направлениям, включая владение навыками пользования персональным компьютером и ресурсами интернета, прошли обучение порядка 42 тысяч граждан.