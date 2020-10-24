Депутатские прогулы, день таможенника, золото на треке: самое интересное в номере за 24 октября

Доброе утро, дорогие читатели!

Несмотря на то, что сегодня выходной день, предлагаем поговорить о работе, точнее, о том, как ходят на свою работу наши депутаты. «Областная газета» продолжает изучать то, как народные избранники посещают парламентские заседания. В прошлый раз, 30 сентября, речь шла о депутатах Госдумы РФ. Сегодня газета решила разобраться с посещаемостью заседаний Заксобрания области. Численность депутатов Законодательного собрания – 50 человек. Но в весеннюю сессию трудились только 49. Это связано с кончиной зампредседателя Заксобрания Анатолия Сухова. Все заседания весенней сессии (их было 9) посетили 22 депутата (то есть 44 процента). Остальные 27 депутатов пропустили в общей сложности 69 заседаний. Причём в 68 случаях причины пропусков были признаны уважительными. 4 депутата (8 процентов) – члены «Единой России» и «Справедливой России» посетили меньше половины заседаний. Но больше всех отличился справедливорос Андрей Жуковский – посетил только одно (!) заседание весенней сессии. А ведь он не просто депутат, а руководитель фракции…

Сегодня – День таможенника России. «Областная газета» публикует интервью с начальник Екатеринбургской таможни Евгением Гороховым. По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, за первые девять месяцев этого года таможня выполнили плановое задание по наполнению федерального бюджета на 111 процентов. Внешнеторговый оборот региона составил 1,23 миллиарда долларов. Оказалось, что на Среднем Урале экспорт превалирует над импортом: 96 процентов внешнеторгового оборота приходится на него. Основная доля экспорта и импорта – продукция химпромышленности, минеральные ресурсы, металлы и изделия из них, продовольственное сырьё и продукты. При этом товарооборот растёт. Наши предприятия экспортируют свою продукцию в более чем 40 стран мира. Основные участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – это Уральский электрохимический комбинат, корпорация «ВСМПО-АВИСМА», а также многие золото- и платинодобывающие предприятия Среднего Урала. Несмотря на то, что Свердловская область не пограничный регион, в ней работают 11 таможенных постов.

В Италии завершилось юбилейное, 20-е первенство Европы по велосипедному спорту на треке. Спортсмены до 23 лет, а также юниоры разыграли 44 комплекта наград. Сборная России заняла второе место в медальном зачёте – 11 золотых, три серебряных и семь бронзовых. Свой вклад в медальную копилку команды сделали воспитанники сысертской школы велогонок – Лев Гонов и Анастасия Печерских. 11 золотых медалей для сборной России – результат более чем уверенный. А если брать в расчёт всю специфику текущего года, а это – и разрушенные графики подготовки, и отменённые соревнования, то результат получается отличный. Наша команда юниоров последний раз больше золотых медалей – 16 штук – завоёвывала шесть лет назад, в 2014 году. Льву Гонову сейчас 20 лет, Анастасии Печерских – 18, Заниматься велогонками они начинали ещё в Сысерти. И до сих пор оба спортсмена представляют в параллельном зачёте Свердловскую область.