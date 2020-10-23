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23 октября 2020, 20:40

Новая должность Антона Шипулина и переход колледжей Свердловской области на дистант: главное к этому часу

коллаж

"Областная газета" подводит итоги уходящего дня и рассказывает вам о главных событиях к этому часу. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги уходящего дня и рассказывает вам о главных событиях к этому часу.

Экс-биатлониста, депутата Госдумы РФ Антона Шипулина избрали президентом Федерации биатлона Свердловской области. По его словам, на посту руководителя федерации он собирается заняться развитием детского спорта и лыжно-биатлонной инфраструктуры региона, а также привлечением на Средний Урал новых партнёров и инвесторов.

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области переводит техникумы и колледжи региона на дистанционное обучение. Данная мера необходима для минимизации социальных контактов студентов и преподавателей и недопущения распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Удалённый режим работы профессиональных образовательных организаций продлится с 26 октября по 5 ноября.

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, профессоров, студентов, абитуриентов и выпускников Уральского федерального университета со 100-летием вуза. В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что благодаря УрФУ во многих регионах Урала и Сибири появилось полноценное высшее образование.

Свердловские спасатели предупредили жителей региона о непогоде. В субботу, 24 октября, на Средний Урал придёт мокрый снег и сильный ветер с порывами до 17 м/с, а на дорогах может образоваться гололедица. Узнать подробности можно здесь.

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Областная газета Свердловской области

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