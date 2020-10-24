За пять лет в Екатеринбурге собираются ликвидировать 1650 киосков

За пять лет городские власти намерены ликвидировать 1 650 мелких НТО. Фото: Александр Исаков.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил муниципальную программу «Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования» на 2021 – 2025 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации уральской столицы.

Программа направлена на проведение кадастровых работ в отношении участков, находящихся в муниципальной собственности, оценку рыночной стоимости этих участков, увеличение поступлений в городской бюджет за счёт эффективного использования земель и освобождение территорий от металлических гаражей и нестационарных торговых объектов (НТО).

Так, за пять лет городские власти намерены ликвидировать 1 440 гаражей и 1 650 мелких НТО, снести 66 крупных нестационарных объектов торговли, общепита, бытового обслуживания и авторемонта. На это из бюджета города планируется потратить почти 36 млн рублей.

В целом на реализацию программы будет направлено более 60 млн рублей, в том числе свыше 13 млн рублей – в 2021 году.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что в 2020 году в Екатеринбурге планируют вынести 315 незаконных ларьков. Тем временем в городе утверждены требования к внешнему виду киосков.