Инцидент в Кольцово, проверка в скорой Екатеринбурга и непогода на Среднем Урале: дайджест новостей

"Областная газета" подводит итоги субботы, 24 октября. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" по традиции подводит итоги дня. О событиях этой субботы расскажем в вечернем обзоре новостей.

Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Новосибирска в Москву. Одному из пассажиров стало плохо во время полёта.

Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Такое поручение ведомству дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Екатеринбурге больницу №36 "Травматологическая" перевели на лечение больных коронавирусом. Пациентов с травмами передали другим медицинским учреждениям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства 2020 года в области науки и техники. В списке награждённых значатся учёные из Екатеринбурга.

И напоследок - о погоде. В воскресенье, 25 октября, местами в Свердловской области продолжит идти мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Спасатели просят граждан оставаться предельно осторожными.