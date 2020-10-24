Инцидент в Кольцово, проверка в скорой Екатеринбурга и непогода на Среднем Урале: дайджест новостей

Добрый вечер! "Областная газета" по традиции подводит итоги дня. О событиях этой субботы расскажем в вечернем обзоре новостей.
- Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Новосибирска в Москву. Одному из пассажиров стало плохо во время полёта.
- Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Такое поручение ведомству дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
- В Екатеринбурге больницу №36 "Травматологическая" перевели на лечение больных коронавирусом. Пациентов с травмами передали другим медицинским учреждениям.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства 2020 года в области науки и техники. В списке награждённых значатся учёные из Екатеринбурга.
- И напоследок - о погоде. В воскресенье, 25 октября, местами в Свердловской области продолжит идти мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Спасатели просят граждан оставаться предельно осторожными.
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