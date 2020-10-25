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25 октября 2020, 11:25

Екатеринбурженка Анастасия Зинченко выступила на шоу "Танцы"

Анастасия Зинченко

Анастасию Зинченко можно было видеть в клипе на песню "Любимка" NILETTO. Фото: Instagram танцовщицы.

22-летняя Анастасия Зинченко из Екатеринбурга выступила на финальном кастинге последнего сезона "Танцев" на ТНТ. Членам жюри понравился танец девушки и её пропустили в шоу.

По словам самой девушки, она зарабатывает танцами, участвует в коммерческих проектах и шоу. В частности, она снялась в клипе на песню "Любимка" NILETTO. 

"Клип стал максимально популярным, а я не стала максимально популярной!", - пожаловалась Анастасия Зинченко, добавив, что надеется, что выступление в "Танцах" поможет исправить эту несправедливость.

Посмотреть последний выпуск "Танцев" с выступлением Анастасии Зинченко можно здесь.

Напомним, на прошлой неделе на шоу выступал дуэт танцовщиц из Екатеринбурга "Макеева и Iva", которые поставили номер под собственный трек "Танцуем". Вероника Макеева и Александра Иваниченко пришли на проект дуэт с направлением Afro Dance, которым увлекаются обе танцовщицы.

Последний сезон проекта «Танцы» стартовал 29 августа на телеканале ТНТ. В новом сезоне проект выбирать танцовщиков в свои команды будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Призовой фонд проекта впервые составит 5 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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