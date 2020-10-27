Эпизод # 5. Место бывшего престола во временной церкви Мушкетёрского полка

В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы. Спустя 111 лет, в сентябре 2020 года, фотокорреспонденты «Областной газеты» – Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – пересняли 28 екатеринбургских пейзажей Прокудина-Горского с тех же ракурсов.

1. В конце 1796 года император Павел I повелел сформировать в Екатеринбурге мушкетёрский полк – на базе 5-го и 6-го Сибирских полевых батальонов, стоявших на Иртышской военной линии. В мае 1797 года батальоны прибыли в Екатеринбург, и, соединившись, образовали Екатеринбургский мушкетёрский полк. Он находился в городе до лета 1807 года.

В 1820-х годах на пересечении Главного проспекта и Пушкинской улицы (там, где ранее находился алтарь полковой церкви), екатеринбуржцы возвели небольшой кирпичный памятник. В 1859 году на его месте появился новый монумент, сделанный из белого мрамора. Надпись на памятнике гласила: «На сём месте находился престол полотняной церкви Екатеринбургского мушкетёрского полка, квартировавшего в городе Екатеринбурге с 1798 г. по 1 июля 1807 г. Памятник поставлен усердием прихожан в 1859 г. вместо кирпичного, пришедшего в ветхость».

Кроме бывшего престола в церкви мушкетёров в кадр попали:

2. Фрагмент ограды аптеки Екатеринбургского Горного ведомства.

3. Нуровский сквер.

4. Цветочный магазин.

Памятник на месте бывшего престола во временной церкви мушкетёрского полка был снесён в 1930 году – одновременно с Екатерининским собором, стоявшим по соседству.

2. Здание бывшей аптеки Горного ведомства сохранилось (и ограда тоже). Сейчас там Музей камнерезного искусства.

3. Сохранился и Нуровский сквер, но теперь он носит имя изобретателя радио Александра Попова. В сквере учёному установлен памятник.

4. Магазин цветов тоже снесён.

5. Зато вместо него появился другой (на заднем плане).

В 2006 году у Музея камнерезного искусства (проспект Ленина, 37) появился новый памятник Екатеринбургскому мушкетёрскому полку. Современный монумент ничем не похож на старый памятник Фото: Павел Ворожцов