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26 октября 2020, 20:41

В Свердловской области запускают работу дополнительных телефонов горячей линии по коронавирусу

Телефон

Такое решение связано с увеличением числа обращений на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало работу дополнительных телефонов горячей линии по вопросам, связанным с COVID-19. Это связано с увеличением числа обращений на фоне роста заболеваемости.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, специалисты отвечают на вопросы свердловчан, касающиеся:

  • Алгоритма действий в случае получения положительного теста на коронавирус;
  • Изоляции пациентов с коронавирусом;
  • Дезинфекции очагов COVID-19;
  • Действий, если сотрудник Роспотребнадзора не связался с человеком, подхватившим инфекцию;
  • Профилактики коронавируса.

Публикуем список новых номеров горячей линии по COVID-19:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за роста заболеваемости власти региона возобновили все формы волонтёрской деятельности. В частности, он подчеркнул, что сейчас работают те же номера горячих линий волонтёрского штаба, что и весной. Среди них:

  • Телефон горячей линии министерства общественной безопасности Свердловской области: (343) 312-08-81;

  • Межведомственный контакт-центр "Здоровье жителей Среднего Урала": (343) 385-06-008 (800) 1000-153 (бесплатный федеральный номер);

  • Горячая линия для оказания помощи жителям Екатеринбурга старше 65 лет: (343) 304-12-18.

  • Телефон для заявок о необходимости оказания волонтёрской помощи пожилым гражданам: 8 (800) 200-3411.

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