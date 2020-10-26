В Свердловской области запускают работу дополнительных телефонов горячей линии по коронавирусу

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало работу дополнительных телефонов горячей линии по вопросам, связанным с COVID-19. Это связано с увеличением числа обращений на фоне роста заболеваемости.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, специалисты отвечают на вопросы свердловчан, касающиеся:
- Алгоритма действий в случае получения положительного теста на коронавирус;
- Изоляции пациентов с коронавирусом;
- Дезинфекции очагов COVID-19;
- Действий, если сотрудник Роспотребнадзора не связался с человеком, подхватившим инфекцию;
- Профилактики коронавируса.
Публикуем список новых номеров горячей линии по COVID-19:
Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за роста заболеваемости власти региона возобновили все формы волонтёрской деятельности. В частности, он подчеркнул, что сейчас работают те же номера горячих линий волонтёрского штаба, что и весной. Среди них:
Телефон горячей линии министерства общественной безопасности Свердловской области: (343) 312-08-81;
Межведомственный контакт-центр "Здоровье жителей Среднего Урала": (343) 385-06-00; 8 (800) 1000-153 (бесплатный федеральный номер);
Горячая линия для оказания помощи жителям Екатеринбурга старше 65 лет: (343) 304-12-18.
Телефон для заявок о необходимости оказания волонтёрской помощи пожилым гражданам: 8 (800) 200-3411.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале