В Свердловской области запускают работу дополнительных телефонов горячей линии по коронавирусу

Такое решение связано с увеличением числа обращений на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало работу дополнительных телефонов горячей линии по вопросам, связанным с COVID-19. Это связано с увеличением числа обращений на фоне роста заболеваемости.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, специалисты отвечают на вопросы свердловчан, касающиеся:

Алгоритма действий в случае получения положительного теста на коронавирус;

Изоляции пациентов с коронавирусом;

Дезинфекции очагов COVID-19;

Действий, если сотрудник Роспотребнадзора не связался с человеком, подхватившим инфекцию;

Профилактики коронавируса.

Публикуем список новых номеров горячей линии по COVID-19:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за роста заболеваемости власти региона возобновили все формы волонтёрской деятельности. В частности, он подчеркнул, что сейчас работают те же номера горячих линий волонтёрского штаба, что и весной. Среди них:

Телефон горячей линии министерства общественной безопасности Свердловской области: (343) 312-08-81 ;

Межведомственный контакт-центр "Здоровье жителей Среднего Урала": (343) 385-06-00 ; 8 (800) 1000-153 (бесплатный федеральный номер);

Горячая линия для оказания помощи жителям Екатеринбурга старше 65 лет: (343) 304-12-18 .

Телефон для заявок о необходимости оказания волонтёрской помощи пожилым гражданам: 8 (800) 200-3411.